Директор МГАСО Шигорева стала главой Российского национального оркестра

Директор Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана Ирина Шигорева будет совмещать эту должность с руководством Российским национальным оркестром (РНО). Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе РНО.

«Решением Министерства культуры РФ с 1 апреля 2022 года директором ФГБУК «Российский национальный оркестр» является Ирина Сергеевна Шигорева. Год назад она была назначена директором МГАСО под управлением Павла Когана, в настоящий момент согласовывается вопрос о том, что эти две должности она будет совмещать», — сказали в пресс-службе.





Российский национальный оркестр был создан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым.





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