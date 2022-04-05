Директор МГАСО Шигорева стала главой Российского национального оркестра

05.04.2022

Директор МГАСО Шигорева стала главой Российского национального оркестра

Директор Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана Ирина Шигорева будет совмещать эту должность с руководством Российским национальным оркестром (РНО). Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе РНО.

«Решением Министерства культуры РФ с 1 апреля 2022 года директором ФГБУК «Российский национальный оркестр» является Ирина Сергеевна Шигорева. Год назад она была назначена директором МГАСО под управлением Павла Когана, в настоящий момент согласовывается вопрос о том, что эти две должности она будет совмещать», — сказали в пресс-службе.

Российский национальный оркестр был создан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым.

Фото: Pixabay