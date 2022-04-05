В киносети «Москино» состоятся показы в честь 100-летия Станислава Ростоцкого

Киносеть «Москино» с 15 по 19 апреля проведет специальную программу «Синематека: Станислав Ростоцкий». Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения режиссера Станислава Ростоцкого, рассказали ТАСС в пресс-службе киносети.

«С 15 по 19 апреля пройдут показы программы «Синематека: Станислав Ростоцкий», посвященной 100-летию со дня рождения замечательного режиссера. Вас ждут экранизация Лермонтова, оттепельный фильм про взаимоотношения учителя и его учеников и советско-чехословацкий фильм о послевоенной Праге», — уточнил собеседник агентства.





Фильмы будут демонстрировать с пленки, из архива «Москино». Вход свободный, по предварительной регистрации.





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