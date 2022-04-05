В Рязани состоятся съемки фильма о Тарковском

05.04.2022
Кинорежиссер и актер Николай Бурляев, исполнивший главную роль в фильме «Иваново детство» и роль в фильме «Андрей Рублев», работает над документальным фильмом об Андрее Тарковском в Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях. Об этом пишет издание 7info.
Бурляев в год 90-летия Тарковского решил объехать области России, где Тарковский родился, жил и снимал когда-то «Андрея Рублева». Летом состоятся съемки и в Рязанской области, где в поселке Мясной есть дом Андрея Тарковского.
В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 4 апреля также вспоминали гения кино и отмечали его 90-летие. Ирина Нечаева, журналист и режиссер, автор проекта «Океан Солярис — Острова памяти» прочла лекцию «Кинопоэзия Андрея Тарковского» для студентов Рязани.
Библиотека подготовила подборку книг о выдающемся кинорежиссере XX века.
Фото: Pixabay