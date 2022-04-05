Бурковский станет героем вечера из цикла встреч «Мхатовские пятницы»

05.04.2022

Бурковский станет героем вечера из цикла встреч «Мхатовские пятницы»

Вечер из цикла встреч «Мхатовские пятницы» пройдет во вторник на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова. Его героем и собеседником ведущего Вадима Верника станет актер Андрей Бурковский, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«В вечере примут участие режиссеры Виктор Рыжаков и Жора Крыжовников и актер Игорь Золотовицкий, а также бессменные участники «Мхатовских пятниц» — музыкальная группа молодых артистов МХТ имени А.П. Чехова «Жена в очках», — отметили в пресс-службе.

Бурковский поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова в 26 лет. Актер снялся в десятках кинокартин, в их числе «Доктор Лиза», «Легенда о Коловрате», «Елки новые», «Трезвый водитель», «Бендер: последняя афера», «Медиатор».

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