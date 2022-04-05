Бурковский станет героем вечера из цикла встреч «Мхатовские пятницы»

«В вечере примут участие режиссеры Виктор Рыжаков и Жора Крыжовников и актер Игорь Золотовицкий, а также бессменные участники «Мхатовских пятниц» — музыкальная группа молодых артистов МХТ имени А.П. Чехова «Жена в очках», — отметили в пресс-службе.





Бурковский поступил в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова в 26 лет. Актер снялся в десятках кинокартин, в их числе «Доктор Лиза», «Легенда о Коловрате», «Елки новые», «Трезвый водитель», «Бендер: последняя афера», «Медиатор».





Фото: Pixabay