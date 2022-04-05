Проект культурного центра Тарковского под Рязанью будет готов к августу

Проект культурного центра Тарковского в поселке Мясной Рязанской области, где находится дом режиссера, представят в августе 2022 года. Об этом рассказали в правительстве области после открытия выставки «Сотворение Родины», посвященной празднованию 90-летия со дня рождения кинорежиссера.

«В регионе открылась выставка «Сотворение Родины». Она проходит в рамках одноименного проекта, приуроченного к празднованию 90-летия кинорежиссера Андрея Тарковского. <...> По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова там сейчас ведется работа по созданию культурного центра «Тарковский». В августе проект будет представлен общественности», — говорится в сообщении.





Дом режиссера в поселке Мясной стал для него источником вдохновения и образом Родины. Тарковский приобрел его в 1970 году и приезжал сюда в течение 11 лет, вдохновляясь природой на создание киношедевров.





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