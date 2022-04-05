Постановка Юрия Бутусова «Сын» получила главный приз премии «Гвоздь сезона»

05.04.2022
Главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» — ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) России «Гвоздь сезона» 2022 года завоевала постановка Юрия Бутусова «Сын» Российского академического молодежного театра (РАМТ), передает корреспондент ТАСС с юбилейной, XX церемонии вручения премии.
Награду за спектакль РАМТа «Сын» получил актер Александр Девятьяров.
«Хочется сказать спасибо, что мы оказались в этом прекрасном списке — списке сильных и интересных работ», — сказал артист.
Авторами сценария и режиссерами церемонии награждения стали актеры Зависимого театрального проекта «Заячий Стон» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.
Фото: Pixabay