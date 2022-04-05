В Поволжье стартовал прием заявок на фестиваль стрит-арта «ФормART»

05.04.2022
В этом году фестиваль посвящен культурному наследию народов и регионов России, сообщается на сайте проекта.
До 31 мая принимаются заявки на участие в третьем фестивале стрит-арта «ФормART», который проводится в Приволжском федеральном округе.
В 2022 году фестиваль проходит под девизом «Сквозь время». Участникам в возрасте 18-35 лет предлагают создать стрит-арт-объекты, отражающие культурное наследие народов РФ. Финалисты смогут реализовать художественные замыслы в каждом регионе ПФО.
Победителя выберут общественным голосованием осенью этого года. Художники, которые займут первое, второе и третье места, получат денежные призы от 100 до 200 тысяч рублей.
Фото: Рixabay