Глава Ленинки попросил о господдержке книжной реставрации

05.04.2022
Отрасль реставрации и консервации документов в России нуждается в большей государственной поддержке, заявил генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда на открытии VI Международного научно-практического семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации».
«Не случайно именно Ленинка является координатором важнейших мероприятий национального проекта: Национальная электронная библиотека (НЭБ), модельные библиотеки, которые создаются по всей стране, книжные памятники. Я думаю, что направление реставрации и консервации должно также получить гораздо большую господдержку и стать таким же национальным проектом, национальным приоритетом для нашей страны», — сказал он.
По утверждению Дуды, в 2021 году сумма частных пожертвований на реставрацию рукописных фондов Ленинки составила 15,9 млн рублей.
Фото: Pixabay