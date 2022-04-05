Apple TV+, Netflix и Sony приостановили проекты с участием Уилла Смита

Крупнейшие стриминги и киностудии начали отказываться от сотрудничества с актером после того, как он ударил Криса Рока на «Оскаре-2022», пишет NY Post.





Так, потоковые гиганты «незаметно» сняли заявки на байопик об Уилле Смите. Вместо него средства направят на реализацию проектов с «более семейными звездами» Майком Эппсом и Майклом Б. Джорданом, отметил источник Sun.





«Работа с Уиллом стала рискованным бизнесом», — сказал собеседник британской газеты.





По данным Variety и THR, Netflix заморозил разработку триллера Fast and Loose с участием Смита, а Sony притормозила производство экшна «Плохие парни 4».





Компании не комментировали сообщения, отмечает NY Post.





Ранее 53-летний Уилл Смит заявил об уходе из Американской киноакадемии. Он отмечал, что примет любые последствия, связанные с его поведением на «Оскаре». Актер признал, что пощечина Крису Року за шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит, связанную с ее болезнью, является непростительным поступком.





Фото: кадр из фильма "Плохие парни"