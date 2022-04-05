Академия Н.С. Михалкова открыла набор на новый учебный год

С 1 апреля в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова стартовал приём заявок на обучение на 2022/2023 учебный год, сообщается на сайте учреждения.





Набор проходит по программам подготовки дополнительного профессионального образования: «Актёрское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в 21-м веке», «Продюсер — век 21».





Обучение в мастерских Академии на протяжении всего периода является бесплатным для слушателей благодаря программе Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Поддержка молодых специалистов театра и кино из регионов страны». Для этого необходимо иметь гражданство РФ и высшее профильное профессиональное образование, а также успешно пройти конкурсный отбор.





Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова является соблюдение ряда требований: наличие высшего профильного профессионального образования по специальностям: актёр, режиссёр или продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной сфере. Для актерской и продюсерской мастерских установлен возрастной ценз: участвовать в конкурсе смогут лица до 35 лет.





Первичный отбор слушателей проходит по присланным анкетам, заключительный — в форме очного творческого собеседования, до которого допускают участников, прошедших все предварительные этапы.





При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках приёмной кампании с марта по май 2022 года в Ярославле, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске проходят выездные приемные комиссии для отбора слушателей из регионов России. Рекомендованных комиссией абитуриентов допустят до финальных туров отбора.





Подробности об условиях приёма и контакты для подачи заявки можно найти на сайте Академии Н.С. Михалкова.





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