Заслуженная артистка России Алена Бабенко отмечает 50-летие

Заслуженная артистка России Алена Бабенко отметит в четверг 50-летие. Свой день рождения она встретит на съемках, а 1 апреля выйдет на сцену «Современника» в спектакле «Осенняя соната» по пьесе Ингмара Бергмана. Об этом ТАСС сообщил худрук театра Виктор Рыжаков.

По словам Рыжакова, Бабенко отказалась от широкого празднования дня рождения, но коллеги ее обязательно поздравят.





«Она в этом смысле человек совершенно неюбилейный, с точки зрения внимания к себе и дню своего рождения. Это естественно для такой беспокойной породы актрисы, не умеющей сидеть на одном месте и чего-то ждать. Вот и 31 марта, в день своего рождения, Алена снимается весь день, ее в театре не будет, а 1 апреля играет один из своих любимых спектаклей «Осеннюю сонату» по пьесе Ингмара Бергмана. Мы готовим ей маленький сюрприз и вместе обязательно поздравим. Сама она от всего отказалась: от каких-то праздников и приглашения гостей. А в театре ее, конечно же, не забудут, она очень внимательный, сердечный и теплый человек, пользующийся уважением «современниковцев», — рассказал худрук.





Рыжаков также рассказал, что Бабенко сейчас репетирует новый спектакль, в котором сыграет главную роль на Основной сцене «Современника».





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