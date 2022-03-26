Мариинка представит в Тихвине оперу «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова

26 и 27 марта оперная труппа Мариинского театра покажет на родине Николая Римского-Корсакова в городе Тихвине его знаменитую оперу «Сказка о царе Салтане».

Спектакль под управлением народного артиста России Валерия Гергиева представят на сцене местного дворца культуры, который носит имя композитора, сообщает пресс-служба театра.





«Исполнение музыки на родине ее автора Валерий Гергиев считает художественными обязательствами театра, ведь Мариинский не зря называют „домом русской оперы“. Такие гастроли маэстро рассматривает еще и как возможность обратить внимание публики на ярких солистов труппы», — уточнили в пресс-службе.





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