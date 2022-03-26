В Петербурге состоится V Межмузейно-вузовский фестиваль

Пятый Межмузейно-вузовский фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!» будет проходить в Санкт-Петербурге на 35 площадках, рассказала председатель оргкомитета фестиваля, директор Центрального музея почвоведения имени Докучаева Елена Сухачева.

Фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого и пройдет в городе в дни школьных каникул — с 26 марта по 3 апреля.





«Мы начали фестиваль даже не пять лет назад, а шесть. Тогда было всего 11 участников. К 2020 году мы набрали достаточную силу, у нас планировался очень мощный фестиваль. <...> К сожалению, события развивались, не подчиняясь нам, поэтому в 2020 году фестиваль вообще пришлось отменить, а в прошлом году мы его провели, но не столь широко. Я очень рада, что в этом году у нас более 35 участников», — сказала Сухачева.









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