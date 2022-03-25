«Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта

Долгожданную премьеру фильма по роману Empire V Виктора Пелевина снова перенесли, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





Компания-кинопрокатчик «Вольга» не покажет фильм 31 марта, как планировалось ранее. Новую дату релиза компания сообщит позже.





Режиссером, сценаристом и продюсером фэнтезийной драмы по культовому роману стал Виктор Гинзбург. Среди продюсеров значатся Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Иван Засурский, Мария Капралова и др. Главные роли в фильме исполнили Павел Табаков, Таисия Радченко и Мирон Федоров (Oxxxymiron).





Фильм рассказывает о мировой правящей элите — вампирском клане, членом которого становится простой москвич Рома. Перевоплотившись в вампира, он получает не только невиданные материальные блага, но и недоступные людям знания, а также власть. Справится ли герой со своей новой реальностью?





Фото: кадр из фильма «Ампир V»