Китайские стриминги удалили все фильмы с Киану Ривзом

Видеоконтент с участием голливудского актера пропал из библиотек Tencent Video, iQiyi и других онлайн-кинотеатров после концерта, посвященного Тибету, сообщает Reuters.





На китайских стрим-сервисах больше нет трилогии «Матрица», франшизы «Джон Уик», боевика «Скорость», романтического фэнтези «Дом у озера» — всего около 20 фильмов с Киану Ривзом. Издание не смогло установить, когда их удалили.





Видео исчезли после того, как актер принял участие в концерте, проведенном Tibet House US — некоммерческой организацией, основанной при участии духовного лидера последователей тибетского буддизма Далай-ламы. Китайские пользователи раскритиковали Киану Ривза в соцсетях и призвали к бойкоту его работ в КНР.





Отношения между Тибетом и Китаем остаются сложными после того, как в середине ХХ века китайская армия вошла на тибетскую территорию и установила над ней контроль. Сегодня в составе КНР существуют Тибетская автономная область и несколько автономных единиц в китайских провинциях. В Индии находится Тибетское правительство в изгнании.





Фото: кадр из фильма «Мой личный штат Айдахо»