Российские библиотеки получат 500 тысяч детских книг до конца 2022 года

23.03.2022

Российские библиотеки получат 500 тысяч детских книг до конца 2022 года
Такую цифру озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Российскую государственную детскую библиотеку, сообщает пресс-служба Минкультуры.

«Деньги, выделенные правительством в рамках поручения президента, данного по итогам послания, были доведены до регионов в полном объеме и уже распределены до конца 2022 года. Это позволит закупить порядка миллиона новых книг для всех библиотек страны. Почти половина этой литературы будет детская», — сказала глава ведомства.

По словам Ольги Любимовой, это позволит до 40% увеличить долю детских книг в закупках по федеральной субсидии. Мера затронет все библиотеки, работающие для детей, — всего около 36 тысяч учреждений. 

В прошлом году субсидия на пополнение региональных библиотечных фондов составила 550 млн рублей. Каждый год более 1 млн новых книг пополняют фонды библиотек по всей стране. Ранее доля детской литературы составляла около 30%.

Фото: Рixabay