Российские библиотеки получат 500 тысяч детских книг до конца 2022 года

Такую цифру озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Российскую государственную детскую библиотеку, сообщает пресс-служба Минкультуры.





«Деньги, выделенные правительством в рамках поручения президента, данного по итогам послания, были доведены до регионов в полном объеме и уже распределены до конца 2022 года. Это позволит закупить порядка миллиона новых книг для всех библиотек страны. Почти половина этой литературы будет детская», — сказала глава ведомства.





По словам Ольги Любимовой, это позволит до 40% увеличить долю детских книг в закупках по федеральной субсидии. Мера затронет все библиотеки, работающие для детей, — всего около 36 тысяч учреждений.





В прошлом году субсидия на пополнение региональных библиотечных фондов составила 550 млн рублей. Каждый год более 1 млн новых книг пополняют фонды библиотек по всей стране. Ранее доля детской литературы составляла около 30%.





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