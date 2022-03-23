Национальная премия в области детской литературы появится в России

23.03.2022

Национальная премия в области детской литературы появится в России
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова поручила учредить ежегодную премию в двух номинациях, сообщает пресс-служба ведомства.

Национальная премия в области детской литературы будет вручаться в категориях «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор». Призовой фонд составит 2 млн рублей (по 1 млн для каждой номинации). 

«Учитывая, что иллюстрация является неотъемлемой и крайне важной частью детской книги, при формировании положения о премии необходимо предусмотреть специальную номинацию для художников-графиков и дизайнеров книги», — отметила министр. 

С предложением учредить премию выступили детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и кинематографист, правнук К.И. Чуковского Дмитрий Чуковский на встрече с Ольгой Любимовой в Российской государственной детской библиотеке.

С 2020 года при поддержке Минкультуры РФ также вручается премия «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского.

Фото: Рixabay