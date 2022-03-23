Национальная премия в области детской литературы появится в России

23.03.2022
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова поручила учредить ежегодную премию в двух номинациях, сообщает пресс-служба ведомства.
Национальная премия в области детской литературы будет вручаться в категориях «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор». Призовой фонд составит 2 млн рублей (по 1 млн для каждой номинации).
«Учитывая, что иллюстрация является неотъемлемой и крайне важной частью детской книги, при формировании положения о премии необходимо предусмотреть специальную номинацию для художников-графиков и дизайнеров книги», — отметила министр.
С предложением учредить премию выступили детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и кинематографист, правнук К.И. Чуковского Дмитрий Чуковский на встрече с Ольгой Любимовой в Российской государственной детской библиотеке.
С 2020 года при поддержке Минкультуры РФ также вручается премия «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского.
Фото: Рixabay