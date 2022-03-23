Стивен Кинг заморозил выход новых книг в России

Американский писатель официально приостановил сотрудничество по всем новым договорам в РФ, сообщил агент автора издательству АСТ.





Выпуска новых романов и продления истекших прав на произведения Стивена Кинга «какое-то ближайшее время действительно не будет» в России. Права на ранее купленные книги остаются у АСТ на время действия контрактов, то есть на ближайшие 3-4 года, сообщили «Ведомостям» в издательстве.





В начале марта писатель сообщал в твиттере об отказе от дальнейшего сотрудничества с российскими издательствами из-за событий на территории Украины.





Последней новой книгой Стивена Кинга в России станет детективный роман «Билли Саммерс», выход которого запланирован на 6 апреля. В этот день русскоязычная версия появится в книжных магазинах, а 15 апреля — на онлайн-платформах.





Стивен Кинг является самым продаваемым писателем в РФ. По оценке Российской книжной палаты, в последние три года он лидирует в списке авторов по числу выпущенных книг. По данным АСТ, с 2016 года в России продали 6,7 млн экземпляров произведений «короля ужасов».





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