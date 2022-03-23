Музей музыки отмечает 110-летний юбилей

Праздничная программа стартует 24 марта, в день рождения Российского национального музея музыки, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





«День рождения — это всегда важное событие, которое хочется провести в кругу друзей. Именно поэтому 24 и 26 марта мы пригласили интересных музыкантов и блогеров, которые в формате MusicTalk расскажут о значении музыки в нашей жизни», — рассказал гендиректор музея заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.





24 марта в главном здании пройдут встречи и дискуссии, а также эксклюзивная экскурсия по экспозициям «110 лет. Главное», «Все самое интересное о Звуке» и «Музыка в кадре».





Праздничные события в этот день пройдут в филиалах московского музейного комплекса. В Музее П. И. Чайковского дадут концерт «Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин: 40 лет дружбы». В Музее С.С. Прокофьева проведут экскурсию по выставке «Быть композитором» и встречи с совремнными композиторами. В Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера музыкант и блогер Галина Альтман расскажет о композиторской и педагогической деятельности в ХХ-ХХI вв.





26 марта музейное объединение приглашает на День открытых дверей. Посетителей ждут премьеры экскурсий, музыкальные квесты для детей и всей семьи, игры, концертные интермедии.





До конца года будут представлены новые проекты, в числе которых выставки «Влюбленный в жизнь. Арно Бабаджанян», «Музыкальная эволюция: от камня до нейросети», «Все краски джаза», цикл паблик-токов «Русский рок: время и место», серия концертов современной музыки «Время композитора».





Главным событием станет экспозиция «Музей, который звучит» в Новом Манеже в Москве, в которую войдут более 700 экспонатов. Программа завершится в ноябре гала-концертом в Консерватории имени П.И. Чайковского.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ