Ассоциация киномузыки предложила кинотеатрам не отказывать в выплатах зарубежным авторам

Владельцам кинотеатров нужно продолжить выплаты вознаграждений иностранным авторам киномузыки, так как Россия никаких санкций в отношении иностранных обществ по коллективному управлению авторскими правами (ОКУП) не вводила и действие договоров не прекращала. Такое мнение высказал ТАСС глава Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза (РМС), член правления Союза кинематографистов РФ Иван Бурляев.

«Сейчас вообще ничего трогать нельзя, потому что мы должны действовать в рамках всех существующих договоренностей. Россия ничего не отменяла ни для кого. Мы никаких санкций не вводили, не расторгали никаких договоров. В целом же коллег из Ассоциации владельцев кинотеатров хотелось бы попросить как минимум соблюдать российское законодательство и уделять больше внимания развитию российского кино», — подчеркнул Бурляев.









РАО имеет соглашения с более чем 85 авторскими организациями из 76 стран.









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