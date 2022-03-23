Третью часть «Фантастических тварей» убрали из графика премьер в России

Фильм с подзаголовком «Тайны Дамблдора» предполагали выпустить в российский прокат 14 апреля, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».





По информации издания, фэнтези-блокбастер «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» исключили из российского графика кинопремьер. В международном прокате триквел дебютирует 6 апреля.





Дистрибьютором фильма выступает компания Warner Bros., которая приостановила выпуск своих премьер в РФ. Так, в начале марта на российские киноэкраны не вышел «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.





По данным Box Office Pro, третьему фильму франшизы «Фантастические твари» прогнозируют скромные сборы — от 100 до 140 млн долларов. Помешать успеху может серьезный конкурент — сиквел «Доктора Стрэнджа», а также неоднозначные высказывания автора сюжета Джоан К. Роулинг. Аналитики не исключают, что «Тайны Дамблдора» окажутся самой неуспешной частью серии.





Фото: кадр из трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»