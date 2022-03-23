Здание музея Новосибирска открыли после реконструкции

Здание «Музея на Набережной» в Новосибирске — объекта культурного наследия постройки конца XIX века — было открыто после реконструкции. Об этом пишет ТАСС.

Также в музее начали работать несколько новых экспозиций, рассказала директор музея Елена Щукина.





«Музей на Набережной» в Новосибирске находится в здании 1897 года постройки. После революции в здании располагались отдел милиции, районный архив и райком КПСС. В августе 2018 года в нем открыты экспозиционные залы нового филиала музея «Городское начало», а годом раньше была начата реставрация здания, благодаря которой были восстановлены утраченные элементы фасада, а также балкон, некоторые двери и окна.





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