В Новой Третьяковке начала работать выставка художника Гриши Брускина

Монографическая выставка художника Гриши Брускина «Смена декораций» начнет работать 23 марта в Новой Третьяковке, пишет ТАСС.

«Сама выставка называется „Смена декораций“. Она о современности, она о взаимоотношениях человека и социума, человека и государства — вообще-то, она обо всем. Это такой как бы театр мира, который мне хотелось создать», — рассказал художник.





В экспозицию были включены картины, скульптуры, шпалеры, видео и работы на бумаге, которые Брускин создавал с 1980 по 2020 год. Многие из них прежде не были показаны российской публике.





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