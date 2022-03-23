В Москве состоится фестиваль «Виртуозы гитары»

Премьеры современных композиторов и хиты гитарного репертуара прозвучат на концертах XVI фестиваля «Виртуозы гитары», который состоится с 23 по 27 марта в Московской филармонии. Об этом заявил ТАСС художественный руководитель смотра гитарист Артем Дервоед.





«Программа будет разнообразная: от классической музыки до латиноамериканской, от очень известных произведений гитарного репертуара, таких как концерт „Аранхуэс“ Хоакина Родриго, до российских премьер современных композиторов», — сказал собеседник агентства.









На открытии в Зале им. П.И. Чайковского прозвучат концерты для гитары с оркестром. Художественный руководитель фестиваля и Госоркестр России им. Е.Ф. Светланова исполнят мировую премьеру сочинения Дмитрия Бородаева — Концертной фантазии на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Также в открытии примут участие гитаристы Дмитрий Илларионов и Антон Баранов, скрипач Гайк Казазян.





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