Бен Стиллер претендует на главную роль в театральной версии «Сияния»

Фото: кадр из фильма «Ночь в музее: секрет гробницы»

Американский актер, известный по фильмам «Ночь музеев», «Образцовый самец», «Знакомство с Факерами», может возглавить каст спектакля «Сияние». Если стороны договорятся, то Бен Стиллер предстанет в образе писателя Джека Торранса, которого сыграл Джек Николсон в одноименном фильме Стэнли Кубрика 1980 года.Постановщиком спектакля выступит бельгийский режиссер Иво ван Хов, известный по сценической адаптации фильма «Всё о Еве» с Джиллиан Андерсон и Лили Джеймс, опере «Борис Годунов» М.П. Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым, театральной версии киноленты «Гибель богов», мюзиклу «Вестсайдская история».Репетиции «Сияния» планируют начать осенью этого года. Премьера постановки назначена на 2023 год, отмечает издание.