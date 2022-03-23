Радио «Орфей» устраивает спиритический сеанс

5 апреля в Московском международном доме музыки в рамках II Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий» состоится мировая премьера мультимедийного спектакля «Игры теней». Популярные актеры театра и кино – Кузьма Котрелёв, Роза Хайруллина и Данил Стеклов – вместе с Симфоническим оркестром радио «Орфей» устроят спиритический сеанс, посвященный трагической судьбе выдающегося русского композитора-авангардиста Владимира Дешевова.

Имя Владимира Дешевова, автора первых советских опер и балетов («Красный вихрь», «Голодная степь», «Бэла») оказалось забыто и фактически вычеркнуто из музыкальной истории нашей культуры. По письмам и воспоминаниям современников и друзей композитора организаторы фестиваля – радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО – восстановили его биографию и самые интересные и знаковые моменты жизни.





В основе сюжета спектакля «Игры теней» (постановка режиссера Глеба Черепанова) – «спиритический сеанс», который Владимир Дешевов проводит в своей петербургской квартире незадолго до смерти. Герой спектакля вызывает духов своих современников: друзей, коллег-композиторов, поэтов и артистов. Музыка Владимира Дешевова прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей».





Фото: пресс-служба радио «Орфей»

