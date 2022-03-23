Пейзажи XIX-XXI веков из Русского музея покажут в Новосибирске

Выставка «От рассвета до заката» пройдет в Новосибирском художественном музее, сообщает пресс-служба ГРМ.





С 31 марта до 26 июня жители и гости сибирской столицы могут увидеть работы мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея.





На выставке в Новосибирском художественном музее представят более 50 произведений XIX-XXI веков, созданных Ю. Клевером, И. Айвазовским, А. Куинджи, А. Саврасовым, Ф. Васильевым, А. Лентуловым, А. Русаковым, Р. Френцем, А. Рыловым, А. Гаушем и другими прославленными художниками.





Посетители увидят «Радугу» Алексея Саврасова, «Облака» и «Пятна лунного света в лесу» Архипа Куинджи, «Лунную ночь в Петербурге» Льва Лагорио, «Шторм на Волге» Ильи Репина, «Тучи над полем» и «Над буйным прибоем» Аркадия Рылова и многие другие полотна.







Экспозицию дополнят работы менее известных авторов, которые могут стать открытием для сибирской публики, отмечают в пресс-службе.





Фото: К.А. Сомов. Вечерние тени. 1900 (1917). Предоставлено пресс-службой ГРМ