В Санкт-Петербурге стартовали съемки приквела «Майора Грома»

На время съемочного процесса движение транспорта в центре города частично ограничат, сообщает «Собака.ru».





Изменения движения затронут участки Миллионной улицы, Суворовской площади и Мраморного переулка в течение 29 марта, уточняет издание.





«Майор Гром: Трудное детство» — приквел первого российского полнометражного супергеройского экшна «Майор Гром: Чумной доктор», основанного на серии комиксов отечественного издательства Bubble.





Действие нового фильма развернется в 1990-е годы в Санкт-Петербурге и расскажет о том, как рос и формировался будущий честный полицейский, борющий с преступностью. По сюжету майор полиции Константин Гром и его напарник выслеживают криминального авторитета Анубиса. В этом время его 10-летний сын Игорь в компании друга Игната пытается заработать денег и ввязывается в сомнительнее истории.





Принципиального петербургского полицейского Игоря Грома играет Тихон Жизневский, его боевую подругу-журналистку — Любовь Аксенова.





Фото: кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»