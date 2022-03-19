Британский актер из «Шерлока Холмса» Питер Боулз умер в 85 лет

19.03.2022
За свою карьеру артист принял участие почти в 150 проектах. В национальной прессе причиной смерти актера называют рак.
Питер Боулз родился 16 октября 1936 года в Лондоне. В первых съемках начал участвовать в 50-х.
Зрители запомнили его по роли Рона из «Фотоувеличения» Антониони, сериалам «Мстители» и «Святой», «Шерлок Холмс» 60-х и знаменитой антологии «Соперники Шерлока Холмса», «Сыщики-любители экстра-класса», «Пуаро Агаты Кристи», «Быть Стэнли Кубриком», «Ограбление на Бейкер-стрит» Дональдсона.
Боулз более 60 лет прожил в браке с актрисой Сьюзан Беннетт.
Фото: кадр из фильма