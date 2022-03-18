ГИТИС откроет фотовыставку к 125-летию со дня рождения Павла Маркова

18.03.2022
Открытие фотовыставки, посвященной 125-летию со дня рождения одного из основателей отечественного театроведения, заслуженного деятеля искусств РСФСР Павла Маркова, пройдет 21 марта в фойе Учебного театра ГИТИСа.
«Имя Павла Александровича большими буквами вписано в историю российского театроведения. Благодаря редким архивным кадрам и сохранившимся трудам мы продемонстрируем масштаб его личности. Посетители увидят легендарного театроведа Павла Маркова в кругу студентов, сегодня уже именитых историков театра, а также с Алексеем Бахрушиным, Любовью Орловой, Ольгой Книппер-Чеховой, Юрием Завадским, Рубеном Симоновым, Дмитрием Шостаковичем и другими деятелями искусства», — говорится в сообщении вуза.
Павел Марков — историк театра и театральный критик.
Фото: Pixabay