В России пройдет Декада выпускников творческих вузов

18.03.2022
Театральные, музыкальные, кинематографические вузы и широкопрофильные институты культуры примут участие в проекте «Декада выпускников творческих вузов», который состоится в 2022 году в России. Об этом информирует ТАСС.
Серия мероприятий будет направлена на укрепление профильного образования в области искусств, сообщил ректор ВГИК Владимир Малышев на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Проект «Декада выпускников творческих вузов» создается в целях повышения кадрового потенциала учреждений культуры на территории страны, он должен способствовать росту популярности творческих профессий и улучшению качества образования.
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