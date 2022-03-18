Выставка-конкурс современной вышивки стартовала в Подмосковье

18.03.2022
Посетить экспозицию «Современная вышивка Подмосковья» можно в музейно-выставочном центре Электростали, сообщает пресс-служба регионального минкультуры.
На выставке представлены вышитые картины, панно и иконы, а также скатерти, салфетки, одежда, шкатулки, украшения и другие предметы. Работы выполнены в разных техниках: крест, полукрест, гладь, тамбурный шов, узелки, нетканый гобелен, филейная вышивка, а также смешанные техники.
«Современная вышивка Подмосковья», существующая более 20 лет, выступает отборочным этапом к Всероссийской выставке «Искусство современной вышивки».
В этом году на конкурс поступило около 180 работ от 54 мастеров и творческих групп из 14 городов Мособласти.
Выставка работает до 17 апреля.
Фото: Рixabay