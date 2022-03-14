Церемония вручения кинопремии «Ника» перенесена на осень

Российская академия кинематографических искусств решила перенести на осень церемонию вручения кинопремии «Ника». Об этом говорится на официальном сайте премии.

28 февраля был озвучен перечень номинантов на премию «Ника» за 2021 год. На звание «Лучший фильм» претендуют «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Уроки фарси» Вадима Перельмана, а также «Иван Денисович» Глеба Панфилова.





Национальная кинематографическая премия «Ника» была основана в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР.









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