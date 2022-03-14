Фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии состоится в Петербурге

Военные оркестры выступят в рамках Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж». Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Мероприятие пройдет на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» с 16 по 18 марта.





Организаторы — Росгвардия и правительство Санкт-Петербурга. Исполнители — военные оркестры штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка и Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации.





На фестивале будут исполнены сотни известных российских и зарубежных произведений, а также музыка из полюбившихся фильмов. Гости смогут послушать «Гардемарины, вперед!», твист «Королева красоты», «Торжественный марш» Петра Чайковского, вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна, песни о Северной столице и другие композиции.





Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии