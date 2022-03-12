В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма «Событие»

Фильм режиссёра Одри Диван, удостоенный главной награды Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», вышел в прокат в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба сервиса.

События картины разворачиваются в начале 1960-х во Франции. Главная героиня — студентка Анна, которая прилежно учится в университете и строит амбициозные планы о карьере писателя. Незадолго до выпускных экзамены Анна с ужасом обнаруживает, что беременна, но рождение ребенка до окончания учебы и построения карьеры не входило в ее планы.

Подобное развитие событий может поставить крест на будущем, о котором мечтала главная героиня. Анне практически негде искать помощи: подруги и преподаватели с осуждением относятся к ее положению, предлагая «избавиться от этого», а научный руководитель прямо ставит вопрос о возможном отчислении одной из лучших студенток на курсе.

Общественная мораль не на стороне героини, к тому же официально аборты во Франции были запрещены. Анна идет на нелегальный аборт, времени для раздумий нет. Мировая премьера фильма Одри Диван состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где картина удостоилась главной награды.

История основана на одноименном романе Анни Эрно — писательница пережила похожую историю в действительности. Главную роль в ленте исполнила Анамария Вартоломеи. Фильм поднимает острую, актуальную тему, несмотря на то, чтобы события происходят 60 лет назад. В современной Европе проблема отношения к женскому телу и рождения ребенка стоит особенно остро. Посмотреть драму «Событие» уже можно в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: кадр из фильма