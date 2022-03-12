Выставка «Жизнь купецкая» начала работу в Нижнем Новгороде

Более 200 экспонатов, посвященных жизни купечества, представили на выставке «Жизнь купецкая» в усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

«Авторы этой выставки постарались показать купцов с той точки зрения, что это были образованнейшие люди своего времени, которые внесли огромный вклад в развитие не только нашего города, но и всей страны, что это не те купцы, которых карикатурно изображали учебники истории. <…> Экспонатов много, их около двухсот, они действительно иллюстрируют ту сторону нижегородского купечества, которая в советские времена оставалась за кадром. Это и мощнейшая международная торговля, это благотворительность, которой могут и должны позавидовать современные благотворители, это жизнь тех людей, на плечах которых стояла в те времена наша страна», – сказал руководитель музея Юрий Филиппов. Он отметил, что выставка логично завершает всю экспозицию первого этажа усадьбы.

По его словам, посетителям при входе открывается вид на единственный дворец в Нижнем Новгороде, что сразу наводит их на мысли о Рукавишниковых. Следом располагаются залы, посвященные жизни музея, затем воссозданный кабинет Сергея Михайловича Рукавишникова.

После этого гостям предстоит ознакомиться, в том числе, со знаменитой всероссийской выставкой 1896 года в Нижнем Новгороде. «Кто делал эту выставку? Конечно, нижегородское купечество. И как раз из зала, посвященного выставке, мы переходим в следующий зал, где показываем «Жизнь купецкую», – объяснил руководитель музея.

Фото: Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0