Алек Болдуин подал в суд на продюсеров фильма Rust, съемки которого закончились гибелью оператора

Американский актер Алек Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма «Ржавчина» (Rust), во время съемок которого погибла оператор Галина Хатчинс, сообщает газета The New York Times.

В арбитражном требовании актер утверждает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс. Также он вновь озвучил заявление о том, что ответственным за безопасность огнестрельного оружия был не он.

Кроме того, согласно контракту, Болдуин не несет финансовой ответственности за судебные издержки и претензии, возникающие в связи со смертью. Прежде родственники погибшей подали иск с обвинениями в не предумышленном убийстве в отношении актера и продюсера Алека Болдуина и других создателей фильма.

Несчастный случай произошел во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина» с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров фильма. В ходе одного из дублей актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.

В результате были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соус. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, оператора врачи не смогли спасти.

Фото: кадр из фильма