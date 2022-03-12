Стали известны имена победителей премии «Чистая книга»

12.03.2022
Во главе экспертного совета встал Сергей Шаргунов. Победителем в номинации «Современная проза» стали писатели Максим Замшев с романом «Концертмейстер» и Зинаида Лонгортова с повестью «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны».
В номинации «Литературная критика» награда была присуждена Валентине Ивановой с книгой «Наследие Валентина Распутина в современной иркутской литературе». Специальной премией «За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова» был награжден Сергей Доморощенов за книгу «Великий счастливец. Биография Федора Абрамова».
Другая специальная премия в категории «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности» досталась Анастасии Астафьевой (сборник рассказов «Для особого случая»). Традиция Всероссийской премии имени Абрамова возродилась в 2019 году, а с 2020 года она вручается за прозу и литературную критику.
Фото: Pixabay