Стали известны имена победителей премии «Чистая книга»

12.03.2022

Стали известны имена победителей премии «Чистая книга»

Названы имена победителей Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга», сообщает ТАСС.

Во главе экспертного совета встал Сергей Шаргунов. Победителем в номинации «Современная проза» стали писатели Максим Замшев с романом «Концертмейстер» и Зинаида Лонгортова с повестью «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны».

В номинации «Литературная критика» награда была присуждена Валентине Ивановой с книгой «Наследие Валентина Распутина в современной иркутской литературе». Специальной премией «За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова» был награжден Сергей Доморощенов за книгу «Великий счастливец. Биография Федора Абрамова».

Другая специальная премия в категории «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности» досталась Анастасии Астафьевой (сборник рассказов «Для особого случая»). Традиция Всероссийской премии имени Абрамова возродилась в 2019 году, а с 2020 года она вручается за прозу и литературную критику.

Фото: Pixabay