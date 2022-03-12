Музыкант и радиопродюсер Владимир Якушенко умер в 61 год

12.03.2022

Музыкант и радиопродюсер Владимир Якушенко умер в 61 год

На 62-м году жизни ушел из жизни музыкант и радиопродюсер Владимир Якушенко, сообщает IM со ссылкой на продюсера Сергея Архипова.

По словам продюсера, у Владимира Якушенко остановилось сердце, когда он ехал в электричке. Музыкант был барабанщиком первого состава группы «Автограф».

Кроме того, он известен своей работой в группах «Город» и «Кузнецкий мост». Работал в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки.

Был заместителем председателя по развитию ФГУП «ГРВК «Маяк», в 2006-м был пресс-секретарем президента-гендиректора «АвтоВАЗа», с марта 2009-го — руководил пресс-службой телеканала «Спорт».

Фото: Pixabay