В Ростовской области открывается выставка-конкурс работ молодых художников Дона

12.03.2022

В Ростовской области открывается выставка-конкурс работ молодых художников Дона

Выставка-конкурс работ молодых художников Дона «Путешествие во времени. История и современность Донского края» открывается 14 марта к 85-летию Ростовской области, сообщает пресс-служба Ростовского областного музея изобразительных искусств. 

Открытие выставки и подведение итогов конкурса работ молодых художников Дона пройдет 14 марта. В сообщении пресс-службы указано, что Ростовский областной музей изобразительных искусств представляет на выставке сто лучших творческих работ молодых, талантливых художников Дона, которые участвовали в текущем году в конкурсе «Путешествие во времени. История и современность Донского края».

С 1999 года ежегодно музей проводит конкурсы молодых профессиональных художников Дона, посвященным важным, значимым и актуальным событиям года. На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Молодых художников при написании работ не ограничивали в выборе жанров, видов и техники изобразительного искусства. Выставка продолжит работу до 21 марта. 

Фото: Pixabay