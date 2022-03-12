В Ростовской области открывается выставка-конкурс работ молодых художников Дона

12.03.2022
Открытие выставки и подведение итогов конкурса работ молодых художников Дона пройдет 14 марта. В сообщении пресс-службы указано, что Ростовский областной музей изобразительных искусств представляет на выставке сто лучших творческих работ молодых, талантливых художников Дона, которые участвовали в текущем году в конкурсе «Путешествие во времени. История и современность Донского края».
С 1999 года ежегодно музей проводит конкурсы молодых профессиональных художников Дона, посвященным важным, значимым и актуальным событиям года. На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Молодых художников при написании работ не ограничивали в выборе жанров, видов и техники изобразительного искусства. Выставка продолжит работу до 21 марта.
Фото: Pixabay