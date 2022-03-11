В Дагестане планируют открыть Дом танца для ансамбля «Лезгинка»

11.03.2022

В Дагестане планируют открыть Дом танца для ансамбля «Лезгинка»
Развитие сферы культуры Дагестана обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава республики Сергей Меликов, сообщает пресс-служба министерства.

Стороны также затронули вопросы строительства и реконструкции объектов в рамках нацпроекта «Культура» и поддержку творческих коллективов.

По словам Сергея Меликова, в 2021 году в рамках нацпроекта в регионе построены четыре дома культуры и две модельных библиотеки, а также проведен капремонт семи домов культуры и трех детских школ искусств. 

В следующем году планируется сдать в эксплуатацию Дом танца для ансамбля «Лезгинка», который участвует в проекте «Большие гастроли» Минкультуры РФ.

«В Республике Дагестан уделяется много внимания культуре, модернизируются дома культуры, библиотеки, театры. Важно, что нам с вашей командой удается оперативно решать различные вопросы. Со стороны Минкультуры России мы готовы и дальше оказывать вам поддержку», — подчеркнула глава ведомства.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ