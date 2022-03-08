Свердловские власти помогут в установке памятника писателю Крапивину

Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник на могиле писателя в Екатеринбурге. Об этом рассказал ТАСС замгубернатора области Павел Креков.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также торжества в честь 85-летия со дня его рождения в 2023 году.





«Мы сейчас работаем над созданием памятника на могиле Владислава Петровича», — сказал Креков.





Кроме того, добавил он, власти региона готовы поддержать через механизм созданной ранее кинокомиссии экранизацию произведений Крапивина при поступлении интересных сценарных предложений.





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