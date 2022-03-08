В «Ленкоме» пройдет премьера спектакля «ЛюБоль»

Московский театр «Ленком Марка Захарова» продемонстрирует во вторник, 8 марта, премьеру спектакля «ЛюБоль» по пьесе драматурга Андрея Яхонтова в постановке актера и режиссера, народного артиста России Андрея Соколова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Первую премьеру 2022 года „Ленком“ готовит к 8 Марта. В качестве подарка Андрей Соколов, который предстанет сразу в двух ипостасях — актера и режиссера, постановил пьесу Андрея Яхонтова „ЛюБоль“. По признанию Соколова, он неоднократно подступался к этой истории, но каждый раз что-то мешало», — рассказала представитель пресс-службы.





Она отметила, что одну из главных женских ролей сыграет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, специально приглашенная в «Ленком» на этот проект. В спектакле также заняты народные артисты России Иван Агапов и Андрей Соколов, а также Светлана Илюхина и другие актеры.





Премьерные показы состоятся 8, 9, 23 марта.





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