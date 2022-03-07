Сохиев покидает пост музыкального руководителя Большого театра

07.03.2022
Музыкальный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Туган Сохиев покидает свой пост. Об этом заявил ТАСС гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
«Мне очень жаль, его уход — это очень серьезная проблема для Большого театра. Как будет складываться дальше ситуация, непонятно», — сказал Урин.
Сохиев являлся главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра с 2014 года.
Сохиев подчеркнул, что никогда не поддерживал никакие конфликты и не приемлет их в любых формах и проявлениях. Он также сообщил, что покидает пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.
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