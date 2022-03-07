Спектакль про Джобса откроет серию показов лауреатов Большого детского фестиваля

Постановка «Сочинение про Джобса», ставшая в 2020 году лауреатом Большого детского фестиваля (БДФ), будет продемонстрирована в Москве 7 марта на сцене Московского Губернского театра (МГТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Спектакль, рассказывающий о судьбе Стива Джобса, должен быть спектаклем о придумке, о своем пути и о том, что придумывать и доводить до воплощения — и есть самое важное. Ведь мы можем только фантазировать, легко обращаться с Джобсом и не играть про него как про гения, величайшего из всех людей, а играть и рассказывать о нем как о придумщике, недоучке, художнике, творце, таком же, как и каждый из нас», — привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Ивана Пачина.





Постановка знакомит зрителей с жизнью Стива Джобса — человека, создавшего Apple.





Победителей Международного большого детского фестиваля определяет детско-юношеское жюри. В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля бывают представлены спектакли, цирковые шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения для детей и юношества.





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