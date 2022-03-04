Фестиваль «ВОТ» стартует в Вологде и Череповце

04.03.2022
Вологодский областной театральный фестиваль («ВОТ») приглашает на смотр лучших премьерных спектаклей последних лет, сообщает издание «Культура в Вологодской области».
С 5 по 14 марта в Вологде и Череповце пройдет «ВОТ». В фестивальной программе представлены лучшие постановки, появившиеся в репертуаре вологодских и череповецких театров в 2019-2022 гг.
Приглашенные театральные критики дадут им оценку, жюри выберет лучшие спектакли, режиссеры и актеры которых будут награждены. В этом году жюри «ВОТ» возглавил театральный критик Владимир Спешков из Челябинска. Кроме того, зрители смогут выбрать любимого актера с помощью онлайн-голосования.
Церемония награждения состоится на праздничном шоу в честь Дня театра «Весь мир — театр!». Представление дадут на сцене Вологодского драмтеатра 27 марта.
Фото: pixabay