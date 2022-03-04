Фестиваль «Театральная весна — 2022» пройдет в Красноярске

04.03.2022
Жителей и гостей города познакомят с лучшими премьерами в театрах Красноярского края в 2021-2022 годах, сообщили организаторы.
15 марта в Красноярске откроется региональный фестиваль «Театральная весна», который проводится в городе с 1958 года.
В театральном смотре 2022 года участвуют спектакли красноярских учреждений: ТЮЗа, Драмтеатра им. А.С. Пушкина, Театра современной драмы «Вспышка», Музыкального театра, «Отдельного театра» Андрея Пашнина, Театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Театра кукол, а также продюсерского проекта Broadway kids Марины Вишневской.
Свои постановки также представят Театр кукол «Золотой ключик» из Железногорска, Драмтеатры из Канска, Ачинска и Минусинска, городские драмтеатры Шарыпова и Лесосибирска, Железногорский театр оперетты, Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского из Норильска.
Хакасский театр кукол «Сказка» им. Л.Г. Устинова станет гостем фестиваля. Красноярским зрителям покажут трагикомедию «Кавказский меловой круг» и сказку «Красная Шапочка».
Церемония награждения пройдет 27 марта в Театре им. А.С. Пушкина.
Фото: Рixabay