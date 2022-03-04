Марийский театр оперы и балета досрочно закончил гастроли по Великобритании

04.03.2022
Гастроли Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, проходившие в Великобритании, досрочно закончены. Труппа артистов возвращается в Москву, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры Марий Эл.
«Гастроли по Великобритании досрочно пришлось завершить из-за сложной обстановки в мире. Всего должно было состояться 46 концертов в 38 городах, успели провести шесть», — сказали в пресс-службе.
Артисты уехали на гастроли в конце февраля, должны были вернуться 14 апреля.
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