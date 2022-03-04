Марийский театр оперы и балета досрочно закончил гастроли по Великобритании

04.03.2022

Марийский театр оперы и балета досрочно закончил гастроли по Великобритании

Гастроли Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, проходившие в Великобритании, досрочно закончены. Труппа артистов возвращается в Москву, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры Марий Эл.

«Гастроли по Великобритании досрочно пришлось завершить из-за сложной обстановки в мире. Всего должно было состояться 46 концертов в 38 городах, успели провести шесть», — сказали в пресс-службе.

Артисты уехали на гастроли в конце февраля, должны были вернуться 14 апреля.

Фото: Pixabay