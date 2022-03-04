В Учебном театре на Моховой показывают «Плутни Скапена»

04.03.2022
В Учебном театре на Моховой прошла премьера спектакля «Плутни Скапена» по комедии Ж.-Б. Мольера. Об этом говорится в сообщении театра.
Премьера пьесы прошла впервые в Париже 24 мая 1671 года. 350 лет назад сам Мольер в роли Скапена вышел на сцену Пале-Рояля в свеженаписанном фарсе про ловкого слугу.
Сюжет пьесы традиционен: ловкий слуга помогает воссоединиться влюбленным парам, хитроумно обведя вокруг пальца их скупердяев-отцов. Саму идею сюжета автор взял у древнеримских комедиографов, а структуру пьесы построил на основе традиций комедии дель арте, где «Скапен» — один из вариантов наименования «маски» ловкого слуги.
Великий комедиограф Мольер, будучи артистом, сделал своего забавного и трогательного, неистощимого на выдумки и хитрости Скапена настоящим Актером. Этот темпераментный Лицедей самую банальную и рутинную жизненную ситуацию превращает в шумное, веселое театральное представление, не жалея для этого ни сил, ни времени, ни изобретательности.
В этой пьесе автор собрал все фарсовые ситуации, все буффонады, все приемы, трюки и хитрости жанра и сделал из такой пестрой груды образцовую в своем роде комедию.
Для студентов мастерской Арвида Зеланда постановка пьесы Мольера великолепный опыт попробовать себя в жанре комедии и импровизации.
Молодость юных исполнителей и яркая манера игры позволит зрителю удивиться новому прочтению хорошо известного текста.
Фото: Учебный театр на Моховой