20th Century: «Аватар 2» выйдет в 2022 году

04.03.2022
История с переносами премьеры «Аватара 2» больше не повторится. В интервью изданию The Hollywood Reporter руководитель 20th Century Studios Стив Асбелл заявил, что новых отсрочек релиза не будет.
По его словам, режиссер фильма Джеймс Кэмерон готовит не только вторую часть, а масштабную семейную сагу из четырех продолжений, каждое из которых будет законченным произведением.
В первом сиквеле зрителей познакомят с уникальным подводным миром Пандоры, а действие развернется спустя годы после развязки оригинальной картины.
Известно, что в следующей главе истории Джейк Салли и Нейтири вместе со своими детьми отправятся в далекое и опасное путешествие.
Студия Disney выпустит «Аватар 2» в кинотеатрах 16 декабря этого года.
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